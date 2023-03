Aufgedeckt: Der neue Ried-Trainer war auch ein Poker-Ass

Doch, was weniger bekannt ist: Senft ist auch auf einem anderen Gebiet meisterlich. So holte er im Jahr 2014 ĂŒberraschenden den elften Platz bei der Poker-Weltmeisterschaft in Las Vegas, wie Sky berichtet. Senft, damals Student der WirtschaftsuniversitĂ€t Wien, kassierte umgerechnet rund eine halbe Million Euro Preisgeld. Mit 16 begann er mit Freunden zu pokern und nahm schon bald darauf an mehreren Turnieren teil. „Ich bin sicherlich kein kompletter Pokernerd und kein Profi“, schrieb er in seinem Online-Blog.