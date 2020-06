Auf der Jagd nach Fangesängen

So beeindruckend die Expedition nach Indonesien, so ernüchternd die Hörprobe aus dem Estadio Bernabéu von Real Madrid. "Die Spanier sind generell enttäuschend. Bei Real spürst du wenig Begeisterung, und die Fans von Villarreal hatten überhaupt gar kein Lied auf Lager."



Die Weltreise führte Michael Dennis auch bereits nach Österreich, in seiner Datenbank sind mittlerweile mehr als 40 heimische Fangesänge gespeichert. " Österreich war für uns eine große Überraschung, weil wir nicht damit gerechnet hatten, in diesem Land so einfallsreiche Fans anzutreffen", sagt der Engländer, der auf seinen Reisen von Stadion zu Stadion auch so manches Abenteuer erlebt.



Vor allem, weil er aus Kostengründen nicht in luxuriösen Hotels nächtigt, sondern am Straßenrand im Campingbus. "So zu reisen ist spannend, aber man stolpert automatisch immer wieder in brenzlige Situationen", berichtet Michael Dennis, "inzwischen sind wir schon neun Mal ausgeraubt worden." Interessanterweise fühlt sich der umtriebige Engländer mittlerweile in Spanien am unwohlsten. "In Spanien hat man uns innerhalb von drei Monaten vier Mal ausgeraubt. Einmal wurden wir sogar mit Lachgas betäubt."



Doch all die Strapazen und Problemchen nimmt der abenteuerlustige Michael Dennis gerne in Kauf. Er hat längst die nächste Destination im Visier: Nicht Camp Nou oder Old Trafford, es geht nach Asien. Für Dennis ein Paradies. "Die Fans dort sind begnadete Sänger."