Auch der Präsident kritisiert Bayern-Tormann Manuel Neuer

Der aktuell verletzte Neuer hatte in einem Interview der Süddeutschen Zeitung und von The Athletic die Klubführung massiv kritisiert. In erster Linie ging es dabei um die Trennung von seinem engen Freund und Torwarttrainer Toni Tapalovic. Neuers Position als Bayern-Kapitän mache die Aussagen laut Hainer besonders ärgerlich. „Es war für uns unverständlich und auch enttäuschend, dass Manuel Neuer nicht den direkten Weg zu uns gesucht hat, sondern an die Öffentlichkeit gegangen ist.“

"Werden uns zusammensetzen"

Der 36-Jährige habe „seine eigenen Interessen über die der Mannschaft und des Klubs gestellt. Bei allem Verständnis, das ich für seine Gemütslage habe: Am wichtigsten ist der Klub.“ Auf die Frage, ob Neuer als Kapitän noch tragbar sei, antwortete Hainer ausweichend. „Wir werden uns mit ihm zusammen setzen, das alles in Ruhe und professionell aufarbeiten und besprechen.“ Vor Hainer hatten sich bereits Bayerns Vorstandsvorsitzender Oliver Kahn, Sportvorstand Hasan Salihamidzic und Trainer Julian Nagelsmann kritisch geäußert.