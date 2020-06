Atletico besiegte Stadtrivale Real

Nach dem Seitenwechsel legten die „Colchoneros“ schnell den Grundstein für den Sieg. Sergio Ramos riss bei einem Zweikampf Raul Garcia im Strafraum nieder und der Gefoulte selbst verwertete souverän zum 1:0. Keylor Navas erriet zwar die Ecke, hatte aber keine Chance. Real-Coach Carlo Ancelotti reagierte in der Folge und brachte auch Ronaldo in die Partie, der dem Geschehen aber keine Wende mehr geben konnte. Ganz im Gegenteil musste der Cupsieger auch noch das 0:2 hinnehmen. Nach einem Eckball stieg Gimenez am Höchsten und köpfelte in der kampfbetonten Partie zum 2:0-Endstand ein.

„Wir haben noch ein Spiel zu Hause, das werden wir versuchen zu gewinnen“, hat Reals Marcelo den Aufstieg noch nicht abgeschrieben. Über einen Sieg durfte sich hingegen Villarreal freuen. Der Europa-League-Gegner von Red Bull Salzburg setzte sich zu Hause gegen Real Sociedad dank eines Treffers des Russen Denis Tscherijschew (72.) knapp 1:0 durch.