St. Pölten wie Tanrivermis („Ich mag den Verein und die Stadt sehr“) betonen dennoch, dass sie einer Verlängerung des auslaufenden Vertrags positiv gegenüberstehen, doch der 35-Jährige hat so wie bei AS Roma (italienischer U-18-Meister) international wahrgenommene Eigenwerbung betrieben.

Mbuyi vor Rekordtransfer

So dürfte von Tanrivermis zumindest die Leistungsexplosion von Goalgetter Mbuyi als Finanz-Boost in Erinnerung bleiben: Der 25-jährige Franzose hat all seine 17 Ligatore unter Tanrivermis erzielt, in nur 15 Einsätzen.

Im Sommer könnte – so wie bei seinem langjährigen Freund Raux-Yao von Rapid – ein lukrativer Transfer für Mbuyi und den SKN folgen.