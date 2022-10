Aston Villa verpflichtet Unai Emery als neuen Trainer

Die Wiener Austria hat am 4. Spieltag der Conference-League-Gruppenphase auch das Heimspiel gegen den FC Villarreal und den damaligen Cheftrainer Unai Emery verloren. Am Montagabend wurde bekannt, dass Emery zu Aston Villa in die Premier League wechselt.

Der 50-Jährige war seit Sommer 2020 Cheftrainer von FC Villarreal, bevor er sich nun für einen Wechsel nach Birmingham entschieden. Aston Villa aktivierte dabei eine Ausstiegsklausel in Höhe von 6 Mio. Euro.

Laut Medienberichten soll Emery ein Jahresgehalt von 7 Mio. Euro bekommen und beginnt ab 1. November mit seiner Arbeit in England.