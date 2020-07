Asien-Trip des Nationalteams

Erst am Donnerstag kommen die Österreicher nach Astana, werden erst nach Mitternacht Ortszeit ihr Abendessen zu sich nehmen, und auch am Matchtag bis zum Anpfiff um 22 Uhr so tun, als wär’s 18 Uhr in Wien. Nichts Neues: Schon im Vorjahr begegnete man einander in der EM-Qualifikation (0:0).

Warum das überhaupt sein kann? Weil die UEFA im Jahr 2002 dem kasachischen Fußballverband die Mitgliedschaft verlieh. Gedacht als sportliche Hilfestellung, um gegen die viel stärkere europäische Konkurrenz zu lernen. Die geografische Rechtfertigung: Immerhin gehören 5,4 Prozent des weltweit neuntgrößten Landes, in dem Österreich gemütlich 32-mal Platz finden würde, zu Osteuropa. Der Rest der dünn besiedelten Nation (nur 5,9 Kasachen auf einem Quadratkilometer) wird Asien zugerechnet.