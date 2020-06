Asien-Cup: Irak bewingt den Erzrivalen

Die irakische Mannschaft durfte über den Erfolg in einem packenden Match gegen den Erzrivalen jubeln. Der Cup-Gewinner von 2007 sorgte bei starker Präsenz von Sicherheitskräften dafür, dass WM-Teilnehmer Iran zum dritten Mal in Folge in der Runde der letzten acht des Asien-Cups scheiterte. Die Iraner waren in der 24. Minute durch Sardar Azmoun in Führung gegangen, der Irak glich durch Ahmed Yasin (56.) nach dem Seitenwechsel aus. Da waren nach Gelb-Rot für Mehrdad Pooladi (43.) nur noch zehn Iraner auf dem Feld.

In der nervenaufreibenden Verlängerung legten die Iraker durch Younus Mahmood (93.) und Dhurgham Ismail (115./Elfer) zweimal vor, doch Morteza Pouraliganji (103.) und der eingewechselte Reza Ghoochannejhad (119.) glichen jeweils aus. Im Elferschießen sorgte Salam Sakir für die Entscheidung, nachdem Irans Vahid Amri zuvor nur den Pfosten getroffen hatte. Es war der erste Endrundensieg der Iraker gegen Iran seit 1996. Abwehrspieler Dhurghan Ismail meinte, es sei unbeschreiblich, wieviel Freude der Sieg für sein Land bedeute. „Es gibt kein anderes Team beim Asien-Cup, das sein Land mit einem Sieg so glücklich machen kann“, erklärte Ismail.