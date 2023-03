AS Roma besiegt Juventus dank eines sehenswerten Treffers

Die AS Roma hat den Sonntagsschlager gegen Juventus Turin in der italienischen Serie-A gewonnen. Durch ein schönes Tor von Gianluca Mancini (53.) behielten die Römer in der 25. Runde im heimischen Olympiastadion mit 1:0 die Oberhand. Das Team von Trainer Jose Mourinho, das Salzburg vor zehn Tagen aus der Europa League geworfen hatte, bleibt damit mittendrin im Kampf um die Champions-League-PlĂ€tze. Inter Mailand besiegte indes Lecce mit 2:0 und holte sich Rang zwei zurĂŒck.