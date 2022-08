Arsenal gewinnt zum Auftakt der Premier League

Zum Start der neuen Saison in der Premier League ist dem FC Arsenal ein Derbysieg gelungen. Beim Stadtrivalen Crystal Palace gewannen die Londoner am Freitag im Eröffnungsspiel mit 2:0 (1:0).

Gabriel Martinelli brachte die Gunners in der 20. Minute per Kopf aus Nahdistanz in FĂŒhrung. Danach wurde Palace immer stĂ€rker, ließ aber beste Chancen zum Ausgleich ungenutzt. Ein Eigentor von Marc Guehi (85.) stellte den Endstand her.