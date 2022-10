Arsenal-Frauen feiern historischen CL-Sieg bei Lyon

Torfrau Manuela Zinsberger und Rechtsverteidigerin Laura Wienroither sind am Mittwochabend bei einem historischen Sieg auf dem Platz gestanden. Ihr Klub Arsenal erteilte in der Frauen-Champions-League Titelverteidiger Olympique Lyon ausw├Ąrts mit einem 5:1 eine Lektion. Der franz├Âsische Meister ist der erste Titelverteidiger der "K├Ânigsklasse", der f├╝nf Gegentreffer in einer Partie kassierte, war allerdings aufgrund einiger Ausf├Ąlle nicht in Bestbesetzung angetreten.

Zinsberger war beim einzigen Gegentreffer von Melvine Malard, die nach einem Latten-Kopfball aus k├╝rzester Distanz zum 1:2 abstaubte, machtlos. Im Dress der Londonerinnen trafen Calitlin Foord (13., 67.) und Beth Mead (45.+1, 69.) doppelt. Zudem trug sich auch Frida Maanum (23.) in die Sch├╝tzenliste ein. Im Parallelspiel der Gruppe C gewann Juventus Turin beim FC Z├╝rich mit 2:0. Bei den Schweizerinnen wirkte Viktoria Pinther ab der 68. Minute mit, Marie-Therese H├Âbinger fehlte wegen ihrer Knieverletzung.

In Pool D freute sich Bayern M├╝nchen ├╝ber einen erfolgreichen Start in die Gruppenphase. Beim Heim-2:1 gegen den FC Rosengaard spielte Sarah Zadrazil durch.