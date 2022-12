Arnautovic Sargträger bei Fußball-Legende Sinisa Mihajlovic

Im September war Mihajlovic vom FC Bologna, dem Klub der ÖFB-Teamspieler Marko Arnautovic und Stefan Posch, entlassen worden. Er wurde durch Trainer Thiago Motta ersetzt. Mihajlovic, der eine gute Beziehung zu Arnautovic hatte, hatte 2019 in einer Pressekonferenz bekanntgegeben, dass er an Leukämie erkrankt war. Er hatte in der Folge die Trainerbank Bolognas nicht aufgegeben. 2019 unterzog er sich einer Rückenmarkstransplantation.

"Danke, dass du immer an mich geglaubt hast, vor allem, wenn andere es nicht taten. Du hast mich wie ein Familienmitglied aufgenommen, du warst ein Freund, ein Bruder und ein Vater", schrieb Arnautovic auf Instagram. Auf Mihajlovics Druck war Arnautovic 2021 von Shanghai SIPG zum FC Bologna gewechselt.

Der Tod Mihajlovics sorgte für Trauer in Italien.