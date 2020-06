Arnautovic: "Nimm mir alles, aber nicht den Ball"

Auf der Startseite seiner neuen Homepage setzt Marko Arnautovic auf diverse markante Sprüche: "Versuch erst gar nicht mich zu ändern, es wird dir nicht gelingen". Diese Botschaften ziehen sich wie ein roter Faden durch die Website. "Ich protz nicht und brauche keinen roten Teppich", steht da zum Beispiel noch geschrieben. Dazwischen sieht man Fotos von seinem Kind, seiner Frau und seinem Auto.

"Authentizität war mir bei der Gestaltung und im Inhalt meiner Homepage sehr wichtig. Ich habe, und ich werde mich nicht verbiegen lassen. Das wollte ich auch zum Ausdruck bringen. Meine neue Website und mein neues Logo bringen genau das auf den Punkt, mir hat das von Anfang an gefallen", meint der ÖFB-Kicker in einer offiziellen Aussendung. Der Stoke-City-Legionär hat natürlich auch an eine englische Version gedacht.