Arnautovic feiert Geburtstag - Bilder und Sprüche seiner Karriere

26 Tore in 85 Länderspielen hat Marko Arnautovic für Österreich erzielt. Wie viele noch dazu kommen? Das kann derzeit niemand beantworten.

Der Stürmer von Shanghai SIPG hängt derzeit ebenso in der Warteschleife wie all seine Berufskollegen. Am Sonntag jedenfalls feierte der gebürtige Wiener seinen 31. Geburtstag. Grund genug, ein wenig zurückzublicken auf seine Karriere ...