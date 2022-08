Arnautovic bekommt in Bologna einen österreichischen Teamkollegen

Marko Arnautovic bekommt beim FC Bologna einen österreichischen Mitspieler. Stefan Posch wechselt von der TSG Hoffenheim zum Serie-A-Klub, wie italienische Medien übereinstimmend berichten.

Der österreichische Teamverteidiger, der am Mittwoch für die abschließenden medizinischen Tests in Bologna ist, kommt vorerst auf Leihbasis nach Italien. Bei seinem Klub Hoffenheim hatte er in dieser Bundesliga-Saison nur ein Kurzauftritt: Im Auftaktmatch gegen Mönchengladbach flog Posch bereits nach 19 Minuten mit Gelb-Rot vom Platz und spielte seither keine Minute mehr.