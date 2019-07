Arjen Robben beendet seine Fußballer-Karriere

"Es ist schon wieder Juli." Mit diesen Worten beginnt Arjen Robbens emotionale Erklärung, mit der er am Donnerstagabend seinen Rücktritt vom Profi-Fußbal verkündete. "Die Zeit, in der ein Fußballer normalerweise mit der Vorbereitung auf die neue Spielzeit beschäftigt ist. Ich nicht."

Es sei die "schwierigste Entscheidung" seiner Karriere gewesen, schreibt Robben weiter. Eine, bei der "Herz und Verstand" gegeneinander kämpften. Der 35-jährige war seine gesamte Karriere über enorm verletzungsanfällig, fiel regelmäßig aus.

Deshalb müsse er einsehen, "dass nicht alles so läuft, wie man will, und man nicht mehr der 16-jährige Junge ist, der noch keine Ahnung hat, was eine Verletzung bedeutet", begründet Robben sein Karriereende mit nur 35 Jahren. "Ich höre definitiv auf, aber das ist gut so.“