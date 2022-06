Argentiniens Ex-Stürmerstar Tevez gab Rücktritt bekannt

Diesen Schritt verkündete Carlos Tevez Freitagabend in einer nationalen Fernsehsendung in Argentinien. Der 38-Jährige hatte vor einem Jahr die Boca Juniors aus Buenos Aires, wo er einst begonnen hatte, wegen eines Burnouts verlassen. Der Angreifer spielte in seiner Karriere unter anderem für Manchester United, wo er die Champions League gewann, Manchester City sowie für Juventus Turin.

Tevez bestritt 75 Spiele für die argentinische Nationalmannschaft und gewann bei den Olympischen Spielen 2004 in Athen die Goldmedaille.