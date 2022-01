Anpfiff für den oft ungeliebten Afrika-Cup

Viele Diskussionen

So gibt es auch Stimmen, die sagen, in Pandemie-Zeiten ein Kontinentalturnier zu veranstalten, sei keine gute Idee. „Gibt es ein Turnier, das so wenig respektiert wird wie der Afrika-Cup?“, fragt sich Arsenal-Legende Ian Wright auf Instagram. Die Berichterstattung sei „völlig rassistisch gefärbt“. Als die EM, ebenfalls mitten in der Pandemie, in elf Ländern gespielt wurde, habe sich niemand aufgeregt. „Aber Kamerun, ein einzelnes Land, das ein Turnier ausrichtet, ist ein Problem“, so der Ex-Profi.