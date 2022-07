Herzog: "Bei den Frauen ist Fußball Sport, bei Männern ein Business"

Rekordnationalspieler Andreas Herzog traut den österreichischen Fußballerinnen im EM-Viertelfinale gegen Mitfavorit Deutschland eine Überraschung zu. "Es wird schwer, aber ich traue ihnen selbst da was zu. Sie haben nichts zu verlieren. Einmal noch über sich hinauswachsen, ein bisserl Glück haben und dann gibt es auch ein Cordoba für die Frauen", sagte der 53-Jährige vor dem Prestigeduell am Donnerstag (21.00 Uhr/ORF 1) in Brentford im APA-Gespräch.