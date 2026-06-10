Österreich-Legionäre bei der WM: Von Routinier Andrade bis Jungstar Alajbegovic

Österreichs Bundesliga ist nicht nur mit Österreichern bei der WM vertreten. Neben Salzburg-Tormann Alexander Schlager, Ex-WAC- und Neo-LASK-Mittelfeldspieler Alessandro Schöpf sowie Stürmer Sasa Kalajdzic, dessen Leihgastspiel beim LASK zu Ende gegangen ist, werden bei der Endrunde auch vier Männer auftauchen, die jüngst ihr Salär bei Bundesliga-Klubs verdienten. Einer von ihnen ist der Südkoreaner Lee Tae-seok. Bei 14 Einsätzen für sein Land gelang dem Defensivmann der Wiener Austria auch schon ein Treffer. Der 23-Jährige darf schon am Freitag Früh (4 Uhr) gegen Tschechien sein Können präsentieren, weitere Gegner sind Mexiko und Südafrika.

Ein anderer vertritt die Farben Bosniens. Während die Sturm-Kicker Arjan Malic, Emir Karic und Jusuf Gazibegovic von Bosniens Teamchef Sergej Barbarez links liegen gelassen wurden, soll Kerim Alajbegovic brillieren, der in der vergangenen Saison einer der wenigen Lichtblicke der Salzburger war und im Sommer zu Leverkusen wechselt. Der 18-Jährige hat auf dem Weg zur WM in den entscheidenden Play-off-Partien von Bosnien-Herzegowina gegen Wales und Italien Akzente setzen können, dabei auch jeweils Nervenstärke im Elfmeterschießen bewiesen. In neun Länderspielen traf das Offensiv-Ass einmal. Weitere Chancen bieten sich in den Partien gegen Kanada, Katar und die Schweiz in Gruppe B.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © REUTERS/Ricardo Moraes Stammkraft bei Panama: Andrade vom LASK.

Panamas Dauerbrenner Andres Andrade wird im Panama-Trikot zu sehen sein. Der LASK-Innenverteidiger kam mit dem Selbstvertrauen des Doubles zur Endrunde. Obwohl er erst 27 Jahre ist, gilt er schon als alter Hase in der Mannschaft, er debütierte bereits 2018. Beim 2:6 im Testspiel gegen Brasilien am 31. Mai kam er zum 48. Mal (ein Tor) zum Zug. Panama trifft in der schweren Gruppe L auf England, Kroatien und Ghana.