WM-Qualifikation: Ein Salzburg-Youngster lässt Bosnien träumen

Bosnien-Herzegowina stand im Play-off-Halbfinale der WM-Qualifikation in Wales schon kurz vor dem Aus. Dann servierte Salzburg-Legionär Kerim Alajbegovic Edin Dzeko den Ball, und der Routinier traf zum 1:1-Ausgleich. Im Elfmeterschießen behielten die Bosnier die Oberhand, den entscheidenden Penalty verwandelte Alajbegovic. Spätestens nach diesem Match ist der 18-Jährige in seiner Heimat ein Volksheld. Bosnien spielt am Dienstag gegen Italien um eines der letzten WM-Tickets.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © REUTERS / Peter Cziborra Kerim Alajbegovic

Alajbegovic gilt aktuell als einer der besten Spieler in der österreichischen Liga. In Salzburg zählt er zu den absoluten Leistungsträgern, hat bereits elf Pflichtspieltore erzielt. Aber: Der Youngster wird Salzburg im Sommer nach nur einem Jahr wieder verlassen und nach Leverkusen zurückkehren. Zwei Millionen Euro haben die Bullen vor der Saison 2025/26 für den Bosnier überwiesen, doch der deutsche Bundesligist hatte eine Rückkaufoption. Die wurde schon vor längerer Zeit gezogen, jetzt ist es auch offiziell. Salzburg kassiert sechs Millionen Euro.

Alajbegovic ist in Fußball-Europa ein gefragter Mann, gilt als eines der größten Talente. Im Winter sollen sich bereits AS Rom und Lazio Rom um ihn bemüht haben, wollten sogar bis zu 25 Millionen Euro bezahlen. Leverkusen lehnte jedoch ab. Dass man mit dem Offensiv-Künstler selbst große Pläne hat, ist spätestens seit Freitag klar: Leverkusen holt den Teenager nicht nur zurück, sondern verlängert seinen Vertrag gleich um fünf Jahre bis 2031. Natürlich zu deutlich besseren Konditionen. „Kerim Alajbegovic hat die in ihn gesetzten hohen Erwartungen in Salzburg nicht nur erfüllt, er hat sie sogar in kürzester Zeit übertroffen“, erklärte Leverkusens Geschäftsführer Sport Simon Rolfes.

Erst WM-Ticket, dann Meistertitel, dann Leverkusen Bayer soll sogar bereit sein, im Kader Platz für den Rückkehrer zu machen. So gelten laut deutschen Medien etwa Jonas Hofmann (33) und Martin Terrier (29) als Verkaufs-Kandidaten. Bevor er nach Deutschland zurückkehrt, will Alajbegovic aber noch in Salzburg Gas geben und doch noch den ersehnten Titel holen. Vier Punkte fehlen derzeit auf Tabellenführer Sturm Graz, viele Patzer dürfen sich die Salzburger nicht mehr erlauben.