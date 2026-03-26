Erleichterung maximale: Italien darf weiter aufs WM-Ticket hoffen

Kollektives Aufatmen in Fußball-Italien . Die Squadra Azzurra hat im Play-off-Halbfinale einen mühevollen 2:0-Sieg gegen Nordirland gefeiert und darf weiter vom WM-Ticket träumen. Der Druck war groß, die Italiener, die die letzten zwei WM-Endrunden verpasst haben, taten sich in Bergamo lange schwer. Tonali sorgte schließlich für das erlösende 1:0 (56.), Kean machte alles klar (80.). Damit sind die Italiener nur noch einen Sieg vom ersehnten WM-Ticket entfernt. Am Dienstag wartet im Finale von Pfad A Wales oder Bosnien-Herzegowina (das Spiel ging in die Verlängerung).

Einen klaren Heimsieg feierten die Dänen, die sich gegen Nordmazedonien 4:0 durchsetzten. Damsgaard hatte nach der Pause den Bann gebrochen (49.), Isaksen den Sack zugemacht (58., 59.) und Joker Eriksen noch einen draufgesetzt (75.). Die Dänen treffen im Finale von Pfad D auf Irland oder Tschechien (das Spiel ging in die Verlängerung).

Weiter im Rennen um ein WM-Ticket ist auch Ex-ÖFB-Teamchef Franco Foda mit dem Kosovo. In der Slowakei konnte man das Spiel drehen und einen 4:3-Sieg feiern. Am Dienstag geht es gegen die Türkei ums Eingemachte. Die Türken träumen weiter von der ersten Teilnahme an einer WM seit 24 Jahren. Im Halbfinale setzte sich die Mannschaft von Coach Montella in Istanbul knapp mit 1:0 gegen Rumänien durch.