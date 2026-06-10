Von Frankreich bis Irak: Die Spuren der Bundesliga in den Nationalteams

Wenn die Klubbosse von Red Bull Salzburg die Weltmeisterschaft verfolgen, dann wird ihnen schmerzhaft vor Augen geführt, wie tief der Verein zuletzt gesunken ist. Das Turnier ist auch eine Zeitreise in die Vergangenheit, als Salzburg Serienmeister war und dabei Jungstars in den Reihen hatte, die danach große Karriere machten. In den Kadern der 48 WM-Teilnehmer tummeln sich zahlreiche Spieler, die einst in Salzburg waren.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/AFP/JULIO CESAR AGUILAR Erling Haaland ist der Superstar und Torgarant von Norwegen

Meistermacher in Salzburg Das beginnt bei Norwegens Torjäger Erling Haaland, setzt sich fort mit Senegals Held Sadio Mane, Frankreichs Dayot Upamecano, dem Südkoreaner Hee Chan Hwang oder dem Schweizer Stürmer Noah Okafor und endet beim kroatischen Trio Duje Caleta-Car, Marin Pongracic und Luka Sucic. Nicht zu vergessen der US-Offensivmann Brenden Aaronson, ein Landsmann von ihm ist heute Teamchef von Co-Gastgeber Kanada: Jesse Marsch holte 2020 und 2021 mit Salzburg das Double. Bei Ghana stehen zwei Spieler mit Österreich-Bezug im WM-Aufgebot: Gideon Mensah (Liefering und Sturm) sowie der einstige WAC-Angreifer Augustin Boakye.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © REUTERS/MATTEO CIAMBELLI Haris Tabakovic (Bosnien-Herzegowina) ging in Österreich für Lustenau und die Wiener Austria auf Torjagd

Von Rapid zur WM Bosnien hofft auf Tore von Haris Tabakovic (Lustenau, Austria), am Flügel wirbelt Amar Dedic (WAC, Salzburg), verteidigt wird von Tarik Muharemovic (WAC). Der LASK war seinerzeit für den in Linz geborenen Kroaten Mateo Kovacic und den Japaner Keito Nakamura das Sprungbrett, Mert Müldür durchlief die Ausbildung bei Rapid und ist heute Stammkraft im türkischen Team. Ruben Providence hat es über Hartberg in Südafrikas Team geschafft. Selbst ein Ex-Spieler von Zweitliga-Aufsteiger Wacker ist bei der WM: Merchas Doski (Irak).

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/AFP/MICHAEL BRADLEY Der Neuseeländer Elijah Just spielte einst für SKN St.Pölten in der 2.Liga