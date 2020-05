Am Ende musste Bayern zittern

Rechtzeitig vor dem Spiel des Meisters gegen den Rekordmeister am 19. November in München hat Dortmund zurück zu seinem Powerfußball gefunden.



Die mächtige Südtribüne des Dortmunder Stadions bebte wie in der Meistersaison. Nach dem überzeugenden 5:1 über Wolfsburg stimmten sich die Borussen-Fans auf die kommende Aufgabe ihrer Mannschaft ein. "Zieht den Bayern die Lederhosen aus", forderten sie in lautstarken Sprechchören. Die Aufholjagd mit 16 Punkten aus sechs Spielen machte allen Beteiligten Mut für das kommende Duell mit dem Spitzenreiter aus München.



Anders als noch zum holprigen Saisonbeginn schlägt der Titelverteidiger mittlerweile wieder Kapital aus seinen Stärken. Zurück ist das hohe Tempo, mit dem er nach der Balleroberung auf Angriff umschaltet. Allerdings wurde die Freude von Trainer Jürgen Klopp durch die schwere Verletzung von Neven Subotic getrübt. Bei einem Ellbogencheck des Wolfsburgers Sotirios Kyrgiakos erlitt der Abwehrspieler einen Mittelgesichtsbruch und wird seiner Mannschaft zum Leidwesen von Klopp damit sechs Wochen fehlen. Subotic wurde noch am Samstagabend zwei Stunden lang operiert.