Altach-Torhüter Kobras beendet seine Profi-Karriere

Wie Liga-Schlusslicht Altach am Freitag bekanntgab, beendet Tormann Martin Kobras seine Karriere. Der 35-Jährige widmet sich ab sofort seiner Ausbildung zum Lehrer und wechselt in den Amateurfußball. Kobras absolvierte 163 Bundesliga-Spiele (fünf davon für Sturm Graz) und gehörte seit 2009/10 zum Stammpersonal. In der laufenden Saison stand er nur noch drei Mal zwischen den Pfosten. Mit 360 Pflichtspielen ist Kobras Rekordhalter von Altach.