Altach im Abstiegskampf, Hartberg und WAC fixieren Liga-Verbleib

Der TSV Hartberg hat am Samstag den Klassenerhalt in der Bundesliga sichergestellt. Nach einem verdienten 1:0-(1:0)-Erfolg bei Altach steht fest, dass die Truppe von Trainer Markus Schopp 2023/24 in der fĂŒnften Saison in Folge im Oberhaus kicken wird. Mamadou Sangare (13.) sorgte dafĂŒr, dass die Steirer drei Runden vor Schluss der Qualifikationsgruppe mit 21 Punkten auf Platz drei liegen und sogar noch mit dem Europacup-Play-off spekulieren dĂŒrfen.