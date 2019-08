Alle Neune: Salzburg und der LASK bleiben weiter makellos

Gegner der Admira war der LASK. Die Linzer hatten nicht nur am Mittwoch in Basel gewonnen, sondern am Samstag ordentlich rotiert – mit sechs Änderungen. Ramsebner fehlte verletzt, Klauss, Tetteh und Holland durften sich auf der Bank schonen, Renner und Ranftl waren gar nicht im Kader. Dafür durften sich in der jüngsten LASK-Startelf der Geschichte (etwas älter als 23 Jahre) Spieler wie Schnegg, Sabitzer, Frieser und Raguz präsentieren. Die testeten gleich einmal Admira-Tormann Leitner. Doch dann war etwas Flaute.