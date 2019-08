Zittersieg: Fountas beschert Rapid den ersten Saisonerfolg

Im Heimspiel gegen den SCR Altach sollte es für die Hütteldorfer endlich mit dem ersten Sieg klappen. "Wir haben keine leichte Auslosung, müssen deswegen schauen, dass wir einen Dreier einfahren", betonte Trainer Dietmar Kühbauer noch am Freitagnachmittag, wollte aber "keinen unnötigen Druck aufbauen".

Am Ende konnten die Wiener jedenfalls jubeln. Taxiarchis Fountas war nach vier und elf Spielminuten zur Stelle und sorgte damit bereits früh in der Partie vor eine Vorentscheidung. Altach kam zwar durch Christian Gebauer noch in Halbzeit eins zurück, Rapid brachte das 2:1 aber erfolgreich über die Zeit.