Alfred Hörtnagl: "Das ist so nicht möglich"

Der General Manager versucht nun eine Mannschaft zusammen zu stellen, die nächste Saison in der zweithöchsten Spielklasse halbwegs konkurrenzfähig sein kann. Das Gros werden junge Spieler bilden, die jetzt bei Wacker II in Liga zwei am Ball sind, immerhin besitzen fast alle Jungprofis laufende Verträge. "Wir werden uns neu positionieren und junge Fußballer ausbilden", sagt Hörtnagl. "Uns bleibt aber auch nichts anderes übrig.

Parallel dazu versucht der FC Wacker, noch den einen oder anderen Spieler mit langfristigem Vertrag an den Mann zu bringen. Die Innsbrucker drücken aus der Vergangenheit noch 450.000 Euro Altlasten, die in der zweiten Liga nur sehr schwer abzubauen sind. "Das ist meine Aufgabe, dass wir vielleicht noch Transfererlöse erzielen, damit wir die Sache dann wirklich auf Null stellen können. Ich will einen Verein übergeben, bei dem die Mannschaft steht und die Finanzen passen", so Hörtnagl, der nach diesem Sommer den Verein wohl verlassen wird.