Alexandri-Schwestern in Freier Kür auf EM-Silberkurs

Die Synchronschwimmerinnen Anna-Maria und Eirini-Marina Alexandri sind auf EM-Silberkurs. Bei ihrem ersten Antreten im Rahmen der Rom-EM kam das Duett am Freitag im Vorkampf der freien Kür mit 92,6000 Punkten bis auf 0,2 Zähler an seine Bestleistung von WM-Bronze in Budapest heran. Erwartet voran liegen die Ukrainerinnen Maryna und Wladyslawa Aleksijwa (94,3667). Gold ist für die Alexandris außer Reichweite, im Finale am Samstag (15.00 Uhr) soll der Abstand verringert werden.

Das Programm "Böse Puppen" werden sie dann zum letzten Mal schwimmen, in der neuen Saison wird Neues einstudiert. Coach Albena Mladenova sieht für die finale Präsentation noch eine Optimierungsmöglichkeit. "Sie können noch ein bisschen stärker. Sie sind ein bisschen zu elegant, dafür brauchen sie ein bisschen mehr Power." Die Trainerin musste aber einräumen, dass das Programm mit den vielen kleinen, genauen Bewegungen auf engem Raum mehr nach Präzision denn nach Kraft verlangt. Das Programm der Ukrainerinnen sei da anders ausgelegt.