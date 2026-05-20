Erster Transfer nach Meistertitel: LASK holt WM-Teilnehmer

Drei Tage nach dem Gewinn des Doubles hat der LASK seinen ersten Sommertransfer fixiert: Der österreichische Nationalspieler und WM-Teilnehmer Alessandro Schöpf wechselt vom Wolfsberger AC zu den Linzern und unterschreibt einen Vertrag bis Sommer 2028. Der 32-jährige Tiroler wurde erst am Montag von ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick für die WM-Endrunde in den USA, Mexiko und Kanada nominiert. Damit wird Schöpf nach den Europameisterschaften 2016 und 2021 bereits sein drittes großes Turnier im Nationalteam bestreiten. Bisher kommt er auf 35 Einsätze im österreichischen Nationalteam, in denen ihm sechs Treffer gelangen.

Auch auf Klubebene bringt der zentrale Mittelfeldspieler reichlich Erfahrung mit. Ausgebildet in der Akademie Tirol sowie in der Jugend und zweiten Mannschaft des FC Bayern München, führte sein Weg über den 1. FC Nürnberg und Arminia Bielefeld zum FC Schalke 04, wo er fünf Jahre lang spielte. Insgesamt absolvierte Schöpf 143 Partien in der deutschen Bundesliga, erzielte dabei elf Tore und bereitete acht weitere vor. Zudem kommt er auf vier Einsätze in der Champions League sowie zwölf Spiele in der Europa League.

Nach einer Station bei den Vancouver Whitecaps in der MLS, wo er 65 Spiele bestritt und zweimal den kanadischen Pokal gewann, kehrte Schöpf im Februar 2025 nach Österreich zurück und schloss sich dem Wolfsberger AC an. Unter Trainer Didi Kühbauer gewann er mit den Kärntnern im Vorjahr den ÖFB-Cup. Insgesamt absolvierte er 42 Spiele für den WAC, in denen ihm sieben Tore und sechs Assists gelangen.

Stimmen zum Transfer „Es war für mich rasch klar, meinen nächsten Schritt hier beim LASK gehen zu wollen. Der Verein hat sich sehr um mich bemüht, wir hatten super Gespräche. Ich möchte mich gut einfügen und die beste Version von mir zeigen. Man hat gesehen, wie viel Energie und Emotion im Verein stecken. Ich hoffe, dass wir den Weg fortsetzen können“, sagte Schöpf, der die LASK-Profis Andres Andrade und George Bello bereits aus seiner Zeit in Bielefeld bestens kennt. „Ich verstehe mich sehr gut mit ihnen, beide sind super Spieler und tolle Menschen. Ich freue mich aber generell schon sehr auf alle.“