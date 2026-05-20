Bundesliga-Trainerkarussell: Schopp in Hartberg, Senft verlässt Ried

Die Saison für Ried ist noch gar nicht vorbei, da steht offenbar schon der Abgang des erfolgreichen Trainers Maximilian Senft fest. Der 36-Jährige, der die Innviertler ins Europacup-Play-off gegen Rapid (Freitag und Montag) führt, dürfte in der 2. deutschen Liga beim Karlsruher SC anheuern.

Laut den Oberösterreichischen Nachrichten hat der Wiener bereits am Mittwoch, nur eine Nacht nach dem 2:1-Sieg gegen den WAC, vor versammelter Mannschaft seinen Abgang mit Saisonende verkündet.

Berichten zufolge hat Senft für den Sommer eine Ausstiegsklausel, die er nun zieht. Im Winter hatte diese noch nicht gegolten, demzufolge hätte Sturm Graz eine Ablöse zahlen müssen. Die Steirer entschieden sich nach ihrem Interesse für Senft schließlich für Fabio Ingolitsch vom SCR Altach.