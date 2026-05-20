Bundesliga-Trainerkarussell: Schopp in Hartberg, Senft verlässt Ried
Die Saison für Ried ist noch gar nicht vorbei, da steht offenbar schon der Abgang des erfolgreichen Trainers Maximilian Senft fest. Der 36-Jährige, der die Innviertler ins Europacup-Play-off gegen Rapid (Freitag und Montag) führt, dürfte in der 2. deutschen Liga beim Karlsruher SC anheuern.
Laut den Oberösterreichischen Nachrichten hat der Wiener bereits am Mittwoch, nur eine Nacht nach dem 2:1-Sieg gegen den WAC, vor versammelter Mannschaft seinen Abgang mit Saisonende verkündet.
Berichten zufolge hat Senft für den Sommer eine Ausstiegsklausel, die er nun zieht. Im Winter hatte diese noch nicht gegolten, demzufolge hätte Sturm Graz eine Ablöse zahlen müssen. Die Steirer entschieden sich nach ihrem Interesse für Senft schließlich für Fabio Ingolitsch vom SCR Altach.
Schopp, die dritte
Eine Entscheidung in Sachen Trainer ist auch in Hartberg gefallen. Bei den Steirern wird Markus Schopp seine bereits dritte Amtszeit antreten. Der 52-Jährige wird zudem auch Technischer Direktor bei den Oststeirern. „Entscheidend für mich war, dass sich unsere Zugänge und Konzepte decken, nämlich in Zukunft vor allem mit heimischen Spielern und Talenten den Weg zum Erfolg zu finden.“, erklärt Schopp in einer Aussendung des Klubs.
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