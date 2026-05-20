Nur ein Sender: Wo das Europa-League-Finale zu sehen ist

Das Finale der Europa League ist am Mittwoch exklusiv bei CANAL+ Österreich zu sehen. Eine Übertragung im österreichischen Free-TV gibt es nicht. Fußballfans können das Endspiel ausschließlich über den französischen Pay-TV-Sender beziehungsweise dessen Streamingplattform verfolgen.

Im Finale treffen der SC Freiburg und Aston Villa aufeinander. Gespielt wird im Beşiktaş Stadium in Istanbul. Für Freiburg ist es das erste Europacup-Finale der Vereinsgeschichte, Aston Villa kämpft um den nächsten internationalen Titel nach den großen Erfolgen der Vergangenheit.