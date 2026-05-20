Nur ein Sender: Wo das Europa-League-Finale zu sehen ist
Das Finale der Europa League ist am Mittwoch exklusiv bei CANAL+ Österreich zu sehen. Eine Übertragung im österreichischen Free-TV gibt es nicht. Fußballfans können das Endspiel ausschließlich über den französischen Pay-TV-Sender beziehungsweise dessen Streamingplattform verfolgen.
Im Finale treffen der SC Freiburg und Aston Villa aufeinander. Gespielt wird im Beşiktaş Stadium in Istanbul. Für Freiburg ist es das erste Europacup-Finale der Vereinsgeschichte, Aston Villa kämpft um den nächsten internationalen Titel nach den großen Erfolgen der Vergangenheit.
Mit dabei ist auch Österreichs Teamverteidiger Philipp Lienhart. Der Abwehrspieler des SC Freiburg steht vor dem größten Spiel seiner bisherigen Klubkarriere und hofft auf einen historischen Triumph auf europäischer Bühne.
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