Alarm im deutschen Fußball: Liga verkündet eine Milliarde weniger Umsatz

Die Corona-Pandemie hat die 1. und 2. Deutsche Bundesliga mehr als eine Milliarde Euro an Umsatz gekostet. Diese Zahl für die Spielzeiten 2019/2020 und 2020/2021 nannte die Deutsche Fußball-Liga (DFL) am Freitag in ihrem Wirtschaftsreport 2022. In der laufenden Spielzeit müssen die 36 Profickubs mit weiteren Minuszahlen rechnen.

"Wir erleben eine beispiellose Zäsur. Die Zeit des nahezu selbstverständlichen Wachstums scheint vorüber", sagte die neue DFL-Geschäftsführerin Donata Hopfen. "Ohne Zweifel wird das unsere Entwicklung in den nächsten Jahren massiv beeinflussen."