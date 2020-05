Alaba nach Bayern-Training: "Wahnsinn, es war sehr schön"

Der Serienmeister aus München führt vor dem Re-Start am Wochenende die Tabelle mit vier Punkten Vorsprung auf Borussia Dortmund an. Die Bayern spielen erst am Sonntagabend (18.00 Uhr) auswärts gegen den Aufsteiger 1. FC Union Berlin, Dortmund empfängt bereits am Samstagnachmittag (15.30) den FC Schalke 04 zum Revierderby.