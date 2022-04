Alaba jubelt Einzug ins CL-Halbfinale: "Oft kranke Geschichten"

Der Innenverteidiger hatte gegen das immens gefährliche Trio Kai Havertz, Timo Werner und Mason Mount Schwerstarbeit zu verrichten. Nicht immer klappte die Abstimmung mit seinen Nebenleuten. "Chelsea hat das Spiel ganz klar gemacht. Aber solche Spiele gibt es und da versucht man einfach, die Ruhe zu bewahren. Wir haben in keiner Sekunde aufgehört, an uns zu glauben, was man dann auch - denke ich - in der Verlängerung gesehen hat", betonte der Wiener. "Wir wussten, dass wir die Qualität haben, und haben schon öfters in dieser Saison gezeigt, dass wir nochmals zurückschlagen können. Ich bin sehr, sehr happy."

Leidender Trainer

Trainer Carlo Ancelotti hat in seiner Karriere schon viel erlebt, gab aber zu, am Dienstagabend enorm gelitten zu haben. "Wir waren im Rückstand, aber das war nicht verdient. Ich habe gesehen, dass die Mannschaft gut gespielt hat", sprach der Italiener die hektische Schlussphase der regulären Spielzeit an. Davor war ein weiterer Chelsea-Treffer durch Marcos Alonso wegen eines Hands des Spaniers zurückgenommen worden.