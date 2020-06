Alaba: "Das wär’ ein besonderer Titel"

Als Motivationsschub dient dem Team von Trainer Heynckes die Möglichkeit, sich an den Dortmundern für die verpasste Meisterschaft zu revanchieren. "Wenn der Gegner Dortmund heißt, ist das ein besonderer Ansporn."



Seit dem Rückspiel im Champions-League-Semifinale gegen Real Madrid absolvierte Alaba keine Partie mehr von Beginn an für die Bayern – Heynckes wollte die Kräfte der Stammspieler schonen und dann in der letzten Runde in Köln schon die Formation fürs Finale der Königsklasse aufs Feld schicken.



Dass durch die Rotation der Spielfluss der vergangenen Wochen gelitten haben könnte, glaubt Alaba nicht. "Der Trainer weiß sicher ganz genau, was er zu tun hat."