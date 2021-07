Vor EM-Halbfinale: Warum Spanien oder Italien den Titel holen sollen

Die Anforderungen an National- und Klubtrainer sind fast ident. Unterschiede bestehen in der Vorbereitung auf Wettbewerbe. Für Teamchefs gilt es, eine realisierbare und wenn möglich gemeinsame Spielidee in kurzen Lehrgängen zu implementieren. Bei der Auswahl des Spielmodells gibt es viele Punkte zu berücksichtigen. Jedes Land, jeder Verband, jede Liga und jeder Trainer haben unterschiedliche Bilder davon. Wichtig ist, diese Spielidee konkret und detailliert aufzuarbeiten und mit der Mannschaft umzusetzen, auch wenn sie nicht in jedes Schönheitsbild passt und es einmal von außen Kritik hageln sollte. Wichtig ist die Überzeugung der handelnden Personen wie Trainer, Betreuer, Spieler und Funktionäre.