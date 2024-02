Das Wunder ist perfekt: Die Elfenbeinküste holt den Afrika-Cup

Dortmund-Legionär Sébastien Haller führte die Elfenbeinküste beim Afrika-Cup zum Triumph. Im Finale in Abidjan setzten sich die Ivorer in einer packenden Partie mit 2:1 (0:1) gegen Nigeria durch. Haller erzielte auf artistische Art und Weise den entscheidenden Treffer (81.). Franck Kessié (62. Minute) und Haller (81.) trafen für die Elfenbeinküste, William Troost-Ekong (38.) hatte Nigeria zunächst in Führung gebracht.