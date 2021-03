Ärger in Gladbach: Co-Trainer flachste nach Cup-Aus mit Haaland

Am Dienstagabend gab es im DFB-Pokal ein kurioses Duell. Nicht nur dass die beiden Borussias aufeinandertrafen: Marco Rose, derzeit noch Gladbach-Trainer, traf dabei im Cup-Viertelfinale auf seinen künftigen Arbeitgeber - und scheiterte an ihm. Okay, gegen den Spitzenklub aus dem Ruhrpott kann man schon mal verlieren, werden sich die Gladbach-Fans denken. Dennoch wird am Tag nach dem Match über eine Szene diskutiert, die mit dem Spiel an sich wenig zu tun hat.

René Marić, Marco Roses Assistent, scherzte nach dem Abpfiff mit dem Dortmunder Torjäger Erling Haaland. Dieser scheinbar lockere Smalltalk wurde sehr wohl von TV-Kameras festgehalten, was die Gemüter der Gladbach-Fans erhitzte. In den sozialen Netzwerken war der Österreicher in Windeseile einer Lawine von teilweise heftigen Anschuldigungen der eigenen Anhänger ausgesetzt.