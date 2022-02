Ägypten besiegt Kamerun und steht im Finale des Afrika Cups

Das Finale des Afrika Cups am Sonntag (20.00 MEZ) bestreiten Ägypten und Senegal. Nachdem sich Senegal schon am Mittwoch gegen Burkina Faso mit 3:1 durchgesetzt hatte, gewannen die Ägypter am Donnerstag im Elfmeterschießen gegen Gastgeber Kamerun.

Nach 90 wenig aufregenden Minuten im Stade d'Olembé in der Hauptstadt Yaounde ging das Spiel in die Verlängerung. Als auch da keine Tore fielen, musste ein Elfmeterschießen entscheiden.

Drei Elfmeter vergeben

In diesem blieben die Spieler von Ägypten souverän. Die Gastgeber hingegen scheiterten vor eigenem Publikum an den Nerven. Nur einer von drei Versuchen vom Punkt landete auch im Netz. Zwei Mal konnte Ägyptens Tormann Mohamed Abougabal abwehren, ein Mal flog der Ball am Tor vorbei.

Das Finale wird damit zum Wiedersehen zweier Klubkollegen und Superstars. Sowohl Mo Salah (Ägypten) als auch Sadio Mané (Senegal) spielen beim FC Liverpool.