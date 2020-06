Admiras Lehrgeld soll Gewinn bringen

Es muss ein teurer Donnerstagabend für die Admira gewesen sein. Jeden, den man nach der 0:2-Heimniederlage in der dritten Qualifikationsrunde zur Europa League gegen Sparta Prag ansprach, hatte nur einen Begriff in seinem Wortschatz: Lehrgeld.

Die teure Rechnung mussten die jungen Niederösterreicher in ihrem dritten Europacup-Spiel nach 18 Jahren begleichen. Eine Halbzeit lang war man im Duell mit Tschechiens Vizemeister die bessere Mannschaft, doch mit zwei Aktionen hatte der Favorit in der 58. Minute die Partie entschieden gehabt. "Es gibt nur wenige Spiele in der österreichischen Bundesliga mit so hoher Intensität", sagte Admira-Coach Dietmar Kühbauer, "schon bald werden meine Spieler aus dieser Partie gelernt haben." Für das Rückspiel in Prag wollen die Admiraner auf den Überraschungseffekt setzen – Kühbauer: "Wir werden einen anständigen Gegner abgeben, der nichts mehr zu verlieren hat."

Bereits morgen wartet das NÖ-Derby gegen Wr. Neustadt. "Wir sind vielleicht Favorit", sagt Routinier Gernot Plassnegger, "aber wir müssen erst dieses Spiel aus den Knochen bekommen."