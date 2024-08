Mängel bei Salzburgs Auftaktsieg: "Zu oft zu tief gestanden"

Drei Punkte. Was gibt es Besseres zum Start gegen einen sehr ambitionierten Gegner. Der 3:2-Sieg beim Comeback- GAK sorgte primär für Erleichterung. „Die ersten paar Spiele sind immer etwas knifflig“, meinte der neue Salzburg-Trainer Pepijn Lijnders . „Am Ende hat sich jeder reingeworfen, das Engagement hat mir richtig gut gefallen.“

Die Offensive macht Mut für weitere Aufgaben, auch, wenn auch hier wohl vor allem in Hinblick auf die Champions League nachgebessert werden muss. Schon am Dienstag kommt ja Twente Enschede zum Hinspiel in der 3. Quali-Runde.