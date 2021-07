Bundesliga live: So steht es bei Rapid gegen LASK, Hartberg und Co.

Auf Rapid wartet nach der 0:2-Niederlage gegen Hartberg sowie dem Aus in der Champions-League-Qualifikation gegen Sparta Prag der nächste harte Brocken in der Bundesliga. Mit dem Gastspiel beim LASK am Samstag (17 Uhr) wollen sich die Wiener nach dem Negativ-Lauf rehabilitieren. "Wir werden daher nicht anfangen, den Kopf in den Sand zu stecken und alles verteufeln", sagt Rapid-Coach Kühbauer im Vorfeld.