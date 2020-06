Admira nach 0:2 vor dem Aus

Keine Frage, so ließe es sich Woche für Woche in der Südstadt spielen: eine volle Haupttribüne, eine liebevolle Fan-Choreographie, ein prall gefüllter Gästesektor. Allein: Nicht jede Woche kommt der älteste und erfolgreichste Klub aus einem starken europäischen Fußball-Land in die Südstadt. Ob sich für die jungen Admiraner Auftritte dieser Art schon bald wiederholen werden, ist ungewiss.



Sparta Prag sicherte sich am Donnerstag mit dem 2:0-Sieg eine glänzende Ausgangsposition für das Rückspiel in der dritten Qualifikationsrunde zur Europa League kommende Woche.



Dabei startete die Admira frech, flott und fulminant in das für den Klub so bedeutende Spiel. Bereits nach vier Minuten hatte Marcel Sabitzer die große Chance zur Führung auf seinen linken Fuß. Schachner hatte den nimmermüden Flügelflitzer mit einem Heber in Position gebracht, doch der erst 18-Jährige schob den Ball wenige Zentimeter an der Stange vorbei.