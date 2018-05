Admira-Kapitän: „Manche Summen können größenwahnsinnig machen“

Als vorbildlich gilt die Admira bei der Integration der Talente in den Profibetrieb. Wie eng ist das Zusammenspiel?

Die Akademiespieler trainieren regelmäßig mit uns mit. Das hat sich schon stark verändert seit der Zeit, als ich ein junger Spieler gewesen bin. Damals durftest du dir einfach keine Fehler erlauben. Die Älteren haben dir in so einem Fall unmissverständlich gezeigt, was sie von dir halten. Viele Junge wollten deshalb gar nicht zu den Profis. Heute dürfen sie Fehler machen. Das wird dann eben angesprochen und analysiert. Es wird nur ungemütlich für einen, wenn er es zu locker nimmt. Aber es wird immer welche geben, die ihr Talent verschleudern.

Wären Sie lieber heute noch einmal Jung-Profi?

Ich glaube schon, dass man heute mehr Möglichkeiten hat und mehr Chancen bekommt. Heute wirst du eher als älterer Spieler schneller aussortiert, wenn die Leistung nicht mehr passt. Die jungen Spieler sind für die Vereine die Zukunft.

Verdienen die jungen Spieler zu viel?

Bei uns ist das Gehaltsniveau noch auf einem vernünftigen Niveau. Woanders in der Branche und in anderen Ligen können manche Summen schon dazu verleiten, größenwahnsinnig zu werden. Aber wenn du einen Spieler unbedingt willst, musst du dessen Preis eben zahlen.

Verändert das die Talente?

Die Bodenständigkeit und Dankbarkeit werden weniger. Wenn du einen persönlichen Ausrüstervertrag hast und wegen neuer Fußballschuhe anrufst, stehen am nächsten Tag acht neue Paare in verschiedenen Farben in der Kabine. Da ist es von Vorteil, wenn es jemanden gibt, der dich auf den Boden zurückholt. Nach zehn guten Partien sollte noch niemand größenwahnsinnig werden.

Finden Sie mit 30 Jahren mittlerweile schwieriger einen Draht zu den jungen Spielern?

Bei der Admira haben wir in der Tat eine extrem junge Mannschaft. Es ist durchaus lustig bei uns in der Kabine. Auch wenn ich gestehen muss, dass die Musikauswahl in der Kabine immer seltener meinen Geschmack trifft. Viele Lieder, die mir gefallen, spielt es nicht mehr.

Da hat der Mannschaftskapitän gar kein Mitspracherecht?

Leider nein. Wahnsinn, oder? Ab und zu wird extra für mich auch etwas gespielt, wie auf einer Ü-30-Party (lacht). Aber da überlasse ich den Jungs gerne die Bühne.