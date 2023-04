Ach, du dickes Ei: Anwalt will die Abschiebung von Superstar Ronaldo

Da könnten tiefliegende Probleme auf Cristiano Ronaldo zukommen: Anwalt Nouf bin Ahmed wird laut spanischem Medieum As eine Petition einreichen, weil "Cristianos Verhalten ein Verbrechen ist, das, wenn es von einem AuslĂ€nder begangen wird, die Verhaftung und Abschiebung zur Folge hat", wird er zitiert.Der Superstar hatte sich an seine Genitalien gegriffen. Was in westlichen LĂ€ndern nicht immer gut ausschaut, aber nichts Außergewöhnliches ist.