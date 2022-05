Von Milan bis Napoli: Top-Teams buhlen um ÖFB-Star Marko Arnautovic

Das macht Arnautovic auch attraktiv für andere Vereine. Laut La Republicca sind demnach drei Top-Teams in Italien an dem ÖFB-Stürmer interessiert. Und zwar die Top drei der aktuellen Saison. Tabellenführer AC Milan, der Zweitplatzierte Inter Mailand und Verfolger SSC Napoli. Bei Milan könnte er in die Rotation mit Giroud und Alt-Star Ibrahimovic aufgenommen werden.