Abwärtstrend bei Real Madrid und Alaba hält auch in der Liga an

Real Madrid hat mit David Alaba in der achten Runde die erste Liga-Saisonniederlage kassiert. Die "Königlichen" mussten sich am Sonntag Aufsteiger Espanyol Barcelona auswärts 1:2 geschlagen geben und liegen damit in der Tabelle nur noch aufgrund der besseren Tordifferenz vor dem Stadtrivalen Atlético. Raul de Tomas (17.) und Aleix Vidal (60.) brachten die Gastgeber 2:0 in Führung, mehr als der Anschlusstreffer durch Karim Benzema (71.) schaute für Real nicht mehr heraus.