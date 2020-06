Abstiegskampf in Innsbruck

Während in der oberen Tabellenregion drei Teams um zwei Europacup-Plätze kämpfen, rittern Wacker Innsbruck und Wr. Neustadt um den Klassenerhalt. Mit einem Heimsieg heute gegen die Niederösterreicher können die Tiroler den Rückstand von neun auf sechs Punkte reduzieren.

Das weiß man in Innsbruck natürlich, von Rechenspielen will man aber dennoch nichts wissen. "Die ganze Rechnerei interessiert uns nicht", stellte der zu Hause noch sieglose Trainer Michael Streiter klar. Er hofft einfach auf eine Fortsetzung des zuletzt Gezeigten. "Wir müssen den ersten Sieg bestätigen", meinte der Tiroler in Bezug auf das 2:1 in Ried, zugleich der Premierenerfolg seiner Ära und der erste seit dem 4. Dezember 2013.

Die aktuelle Form spricht nicht für Wiener Neustadt: In den letzten sechs Partien gab es bei fünf Niederlagen nur ein Remis. "Wir haben uns in eine Situation gebracht, in der noch nichts entschieden ist", betont Routinier Jürgen Säumel. "Wir müssen jetzt einiges draufpacken, um alles klarzumachen."